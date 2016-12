Das Buch "" von Chris Anderson, dem "Erfinder" des Long Tail mag vielleicht nur am Rand mit Guerilla-Marketing zu tun haben... dafür aber sind kostenlose Hörfassungen, eBooks und Web-Editionen eine konsequente Fortführung des behandelten Themas, welche mit typischen Guerilla-Werkzeugen auf eine erhöhte Aufmerksamkeit für das gedruckte Werk abzielen.Wer geleitet von der Stimme des Autors tiefer in die Geschichte, verschiedenen Facetten und Erfolgsmodelle kostenloser Angebote einsteigen will, findet dasin englischer Sprache zu kostenlosen Download unter http://www.hyperionbooks.com/free/ . Leider sind dort nur 16 Einzelteile und kein Komplettarchiv zu beziehen. Das macht der Autor bei- also schlussendlich auf "seiner" Domain - mit derselbst besser: Download des kompletten Hörbuchs (ca. 285 MB; Gesamtdauer inkl. Anhängen knapp 7 Stunden).Der Hörer erfährt nicht nur, wie sich gerade im Web durch werbefinanzierte Modelle, "Freemium"-Mischangebote und Produkte, die von ganz anderen Währungen leben, ein gigantischer Markt fast zwangsweise entwickelt hat, sondern es gibt auch anschauliche und nachvollziehbare Praxisbeispiele, die weitaus älter sind als das Web.Die knapp 200 Minuten lange gekürzte Hörfassung und die Komplettversion sind ungeachtet des radikalen Preises in guter Qualität produziert und das Thema ist ja eigentlich fürUnternehmer interessant. Möglicherweise geht das Experiment also auf und die Ausschöpfung aller denkbaren Kanäle macht das Buch zu einem ähnlichen Erfolg wie "The Long Tail". Ob es aber auch ähnlich nachhaltig diskutiert wird, wird sich noch zeigen müssen...